Platzsturm, "Happy End", "Ekstase Pur": VfB Stuttgart feiert Klassenerhalt und Held Endo

Trainer Pellegrino Matarazzo war unter den jubelnden Spielern des VfB Stuttgart nicht mehr zu sehen. Wenige Minuten später stürmten dann auch die Fans nach dem erreichten Klassenerhalt in der Bundesliga wie entfesselt auf das Spielfeld der Mercedes-Benz Arena und nahmen zahlreiche Erinnerungsstücke mit nach Hause. Einige Fans des VfB ließen es sich nicht nehmen, die Kölner Anhänger zu provozieren. Andere montierten die Tore in der ab und bauten die Trainerbänke auseinander.

"Das war Ekstase pur", sagte Coach Matarazzo nach dem 2:1 (1:0) am Samstag gegen den 1. FC Köln und einer ersten Sektdusche beim Pay-TV-Sender Sky. "Ich weiß gar nicht, was passiert ist und wer das Tor geschossen hat. Es war ein toller Abschluss und extrem spannend." Wataru Endo war es, der in der zweiten Minute der Nachspielzeit traf und den Umweg über die Relegation doch noch abwendete. Der VfB kletterte aufgrund der besseren Tordifferenz und dank der 1:2-Niederlage von Hertha BSC bei Borussia Dortmund auf den rettenden 15. Tabellenplatz. Der 1. FC Köln tritt indes in der kommenden Saison in der Conference League an.