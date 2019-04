Fast-Platzsturm von Eintracht-Fans gegen Benfica: Droht Frankfurt UEFA-Strafe?

Eintracht Frankfurts Europa-League -Helden ließen sich noch 30 Minuten nach dem Abpfiff von ihren euphorisierten Fans feiern . Der Bundesliga -Vierte hat nach einer 2:4-Niederlage im Hinspiel gegen Benfica Lissabon die Sensation geschafft - und steht nach einem 2:0-Heim-Triumph erstmals seit 39 Jahren wieder in einem europäischen Halbfinale (damals UEFA-Cup). Gegner ist nun der FC Chelsea . Entsprechend groß war die Euphorie bei den Protagonisten und den Zuschauern, von denen einige nach dem Abpfiff vor Freude fast den Rasen gestürmt hätten . Gerade so verhinderten die Ordner und Verantwortlichen im Einklang mit den Fans einen Platzsturm. Die Anhänger warfen dabei sogar eine Werbebande um. Droht den Frankfurtern wieder UEFA-Ärger?

Fan-Sturm in Innenraum: Frankfurter Bobic und Rode hoffen auf keine Bestrafung

Fakt ist: Die Ethikkommission der UEFA hatte Frankfurt im Januar nach Fan-Vorfällen bei Lazio Rom mit einer Ausschlussstrafe für das nächste internationale Auswärtsspiel belegt - die Strafe aber für zwei Jahre auf Bewährung ausgesetzt. Diese Bewährung wurde Ende März sogar noch einmal um ein weiteres Jahr verlängert, weil Frankfurt-Anhänger beim Achtelfinal-Rückspiel in Mailand massiv Pyrotechnik gezündet hatten. Von einem Widerruf der Bewährung sah die Kontroll- und Disziplinarkommission letztmals ab. Die Eintracht musste nur eine Geldstrafe von 50.000 Euro bezahlen. Frankfurts Vorstandsmitglied Axel Hellmann sprach sogar von einer "letzten Chance". Sollte sich die UEFA an dem versuchten Platzsturm stören, droht also eine Fan-Sperre gegen Chelsea.