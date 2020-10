Platzverweise und Sturmflaute: Dynamo Dresden hat einige Baustellen

Das Strafmaß ist gering, dennoch muss Dynamo-Coach Markus Kauczinski seine Mannschaft erneut umbauen. Angesicht der derzeit dünnen Personaldecke in der Hintermannschaft keine einfache Aufgabe. Denn Chris Löwe fehlt mit dem Außenbandriss im Knie noch mehrere Wochen, Robin Becker blieb dem Mannschaftstraining aufgrund muskulärer Probleme noch immer fern. Nur Löwe-Ersatz Jonathan Meier ist als einziger Außenverteidiger ohne Blessuren.

Kauczinski-Team mit Toren

„Natürlich muss es das Ziel sein, gar nicht erst in solche Situationen zu kommen und sie zu vermeiden“, gibt Kauczinski zu. Der 50-Jährige sieht sein Team jedoch nicht ausschließlich in der Schuld. „Für alles können wir auch nicht immer was. Insgesamt gibt es mit Blick auf den gesamten Fußball gerade viele Rote und Gelb-Rote Karten. Manche gibt es zu Recht, manche zu Unrecht. Man will das nicht immer bewerten.“

In Ingolstadt rückte Ransford Königsdörffer auf die rechte Abwehrseite. Der 19-Jährige ist eigentlich auf der linken Außenbahn zu Hause, erledigte seine ungewohnte Aufgabe aber überraschend gut. Dennoch war Königsdörffers Rückbeorderung zusätzlicher Ballast für den ohnehin stockenden Offensivmotor der Sachsen. Denn auch das fällt auf: Wie schon in der vergangenen Spielzeit, als Dynamo in 34 Partien nur 32 Treffer erzielte, geizt das Kauczinski-Team mit Toren. Nur fünfmal netzte Dresden bisher – genauso oft wie der Vorletzte Magdeburg und nur einmal mehr als der MSV Duisburg, der jedoch zwei Spiele weniger bestritten hat. Mehr als ein Treffer gelang in noch keiner Partie, das reicht aber für zehn Punkte.

Gegen Meppen vermutlich mit zwei Spitzen

Qualität im Sturmzentrum wurde vor der Saison verpflichtet. Angreifer Philipp Hosiner weiß, wo das Tor steht. In der vergangenen Spielzeit erzielte der Österreicher für den Chemnitzer FC 19 Drittliga-Tore. Aktuell ist der 31-Jährige mit zwei Toren auch Dynamos bester Schütze.

Doch zu oft wird Dynamos einzige Spitze gegen tief stehende Gegner allein gelassen. Das Dresdner Angriffsspiel wirkt zu behäbig, es fehlt an Tempo. Einen möglichen Ausweg zeigten die Sachsen in Lübeck. Dort bekam Hosiner in der zweiten Hälfte mit Christoph Daferner einen zweiten Angreifer an sein Seite gestellt. „Es ist gut, wenn man bei so viel Ballbesitz einen zweiten Stürmer bringt, der dann auch die Räume belaufen kann“, erklärte der Österreicher.