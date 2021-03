Platzverweise drohen: "Kartenspieler" Clément Turpin pfeift RB Leipzig gegen Liverpool

Leipzig. Mit dem Begriff „entscheidungsfreudig“ sind die Auftritte des französischen Schiedsrichters Clément Turpin, der das Achtelfinal-Rückspiel zwischen RB Leipzig und dem FC Liverpool leitet, noch vorsichtig umschrieben. Der 38-Jährige zeigt gerne, wer auf dem Platz das Sagen hat. In der Champions League ist der Vater von drei Kindern seit der Saison 2014/15 aktiv. In nur 27 Einsätzen verteilte Turpin dort 102 Gelbe Karten, fünf Rote Karten und zeigte 14 Mal auf den Elfmeterpunkt. Und auch in der Qualifikation zur Königsklasse sitzt die Hand des Referees relativ locker. Die Bilanz aus fünf Partien: 24 Verwarnungen, ein Platzverweis und vier Strafstöße.

