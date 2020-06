Die 96-Fahrgemeinschaft: Miiko-Mobility, ein Saab und ganz viel Surströmmig-Fisch

Also kommt Halbschwede Albornoz mit seinem alten Saab 96 Sport, 38 PS, unsynchronisierter Dreigang mit Leerlauf, genau sein Ding. Fünf Typen in einem Auto – das schont Umwelt und Geldbörse. Der Platzwart hat sich von den fünf Corona-Sündern von Hannover 96 erzählen lassen, was wirklich geschehen ist.