Der Platzwart: Keine Nudeln, keine Sorgen - einfach Niedersachsenstadion!

Wer hätte das gedacht? Ron-Robert Zieler ist nach acht Spieltagen Topvorlagengeber bei Hannover 96. Ein Assist gegen Kiel, zwei gegen Sandhausen, auch wenn’s da nicht immer in die richtige Richtung lief. Was soll’s, so ist 2. Liga, so ist Fußball. Anzeige 96-Coach Jan Zimmermann notiert sich nach Abpfiff „Rauslaufen“ in seinen Block: Zieler „NIE“ rauslaufen, Ondoua „IMMER“ rauslaufen. Aber: Acht Spiele, vier Niederlagen, und in Hannover jubeln sie wieder ihren Spielern zu. Kleine Erkenntnis: Man muss nicht immer gewinnen, um zu den Gewinnern zu gehören. Hätte man vor zehn Jahren auch nicht gedacht.

Gewinnertyp Martin Kind ist die neue Euphorie auf den Rängen nicht entgangen. Noch am Wochenende hat er auf 2G umgestellt, um die Bude gegen Schalke mal wieder vollmachen zu können. Niemand weiß, ob Schalke nach dem interessanten Saisonstart mehr als 100 Fans mitbringt, aber versuchen kann man es ja. Vielleicht bringen die Schalker auch nur einen Terodde mit, einen, der bereits gegen Ingolstadt den ewigen Torrekord in der 2. Liga geknackt haben wird. Für den Fall hat Dieter Schatzschneider einen Zweistufenplan angekündigt. Zunächst werde er sich quer in die Einfahrt legen, um die Anfahrt des 04-Mannschaftsbusses zu blockieren. Danach plant er eine Revolution: Er hat wochenlang mit Dioden am Körper typische Schatto-Moves gemacht, gegen Schalke wird sein am Computer entwickelter Avatar auflaufen. Vorbild: Abba. Und dann holt sich Schatzschneider seinen Torrekord von Terodde zurück. The Winner takes it all. Aber Hannover 96 braucht nicht nur Punkte, 96 braucht auch mal wieder frisches Geld. Zum Glück sind zwei alte Bekannte in dieser Woche von der Payroll gerutscht: Kenan Kocak und Jan-Moritz Lichte sollen die Türkei als Co-Trainer zur WM nach Katar führen. Auslöser dieser Entscheidung war ein unglückliches 1:6 der Türkei in der Quali gegen die Niederlande. Gegen die Niederlande haben Lichte und Kocak noch nie verloren. Verloren haben sie gegen Augsburg und Würzburg, immer wieder, aber die spielen in der WM-Quali keine Rolle. Sieht so aus, als hätte der türkische Verband alles richtig gemacht. Wir sehen uns im Finale.