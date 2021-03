Play-off-Ticket gelöst: Hannover United fährt verdienten Sieg in Hamburg ein

40 Minuten lang wirkte Kluck wie der Fels in der Brandung. Doch das täuschte. „Ich war innerlich sehr aufgewühlt“, sagte der Trainer. „Wir haben eine junge Mannschaft, da versuche ich, eine gewisse Ruhe auszustrahlen.“ Es brauchte allerdings, bis sich diese auch auf das Team übertrug. Viermal verfehlte United sein Ziel, einmal wurden die Spieler zurückgepfiffen, weil sie sich zu lange mit Ball in der Nahwurfzone aufhielten. Nach drei Minuten lagen die Gäste mit 0:8 zurück. „Wir sind nicht in Panik verfallen und haben uns mit einzelnen Aktionen reingekämpft und die Sicherheit geholt“, sagte Kluck.

Fünf Sekunden vor dem Ende, das Spiel war längst entschieden, faustete sich Martin Kluck mit den Ersatzspielern ab, klatschte mehrfach in die Hände, setzte seine Maske auf – und strahlte glücklich. „Ich bin superhappy über die gezeigte Leistung“, sagte der Trainer von Hannover United nach dem 71:61 (35:31)-Sieg bei der BG Baskets Hamburg. Sein Team machte die erneute Play-off-Teilnahme in der Rollstuhlbasketball-Bundesliga dingfest. Platz vier ist ihm nicht mehr zu nehmen.

Hannover United hat den Einzug in die Play-offs durch einen verdienten Sieg in Hamburg perfekt gemacht. ©

United zieht im dritten Viertel davon

Etwa von der Freiwurflinie aus. Matthias Güntner und Jan Haller verkürzten aus 5,80 Metern, Haller gelang nach etwas mehr als vier Minuten mit den ersten Punkten aus dem Spiel heraus das 6:8. Und wieder eine Zeigerumdrehung später glich Jan Sadler zum 10:10 aus. „Danach waren wir drin“, sagte Kluck.

Die Partie blieb bis zu Beginn des dritten Viertels eng. Doch nun zogen die Gäste nicht zuletzt aufgrund von Güntners Treffsicherheit Punkt um Punkt davon. „Matthias hat wieder ein Wahnsinnsspiel gemacht. Wenn man sich die Statistiken anguckt, hat er genau das abgeliefert, was er zeigen kann“, lobte sein Coach.

Kurz nach dem Wiederanpfiff betrug der Vorsprung nach einem Steal von Alexander Budde und einem Korberfolg von Güntner erstmals zehn Punkte. Während die Gastgeber nachließen, blieb United treffsicher und ließ damit einen auch innerlich beruhigten Kluck zurück. „Wie das Team das momentan macht, verdient großen Respekt. Alles, was jetzt noch kommt, ist Zugabe“, sagte der Trainer.

Für United geht es weiter Schlag auf Schlag, wobei die ausstehenden Spiele in eigener Halle gegen die Thuringia Bulls (20. März) und in Rahden (27. März) eher unbedeutend sind. In der Woche nach Ostern wird es dann ernst: Im Play-off-Halbfinale am 10. April hat Hannover zunächst Heimrecht gegen den Tabellenführer – entweder die Bulls oder der RSV Lahn-Dill. „Über uns in der Tabelle sind alles richtige Brocken, aber diese Spiele werden uns als Team weiterbringen“, sagte Kluck.