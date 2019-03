Play-off-Viertelfinale: Dresdner Eislöwen klopfen die Bietigheim Steelers 5:1 weich

Bietigheim. Die Dresdner Eislöwen drehen im Play-off-Viertelfinale richtig auf. Das Team von Trainer Bradley Gratton legte nach dem 5:2-Heimsieg am letzten Sonntag gestern auswärts nach und gewann die dritte Viertelfinal-Partie bei den Bietigheim Steelers mit 5:1 (1:0, 1:1, 3:0). Damit gehen die Blau-Weißen in der „best-of-seven-Serie“ mit 2:1 in Führung und holen sich das Heimrecht. Mit einem weiteren Sieg könnten sie sich schon am Sonntag in eigener Arena (17 Uhr) den ersten Matchball erkämpfen.

Eislöwen-Trainer Bradley Gratton musste auf die angeschlagenen Martin Davidek, Steve Hanusch und Sebastian Stefaniszin verzichten. Bei den Steelers erhielt diesmal Sinisa Martinovic im Tor den Vorzug vor Ilya Sharipov.