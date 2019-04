Das Halbfinale beginnt: Play-off-gestählte Scorpions treffen auf junge Landshuter!

Für die Hannover Scorpions beginnt in den Play-offs der Oberliga das Halbfinale gegen den EV Landshut, dem einzig verbliebenden Vertreter der Südstaffel. Der Auftakt der Serie erfolgt am Freitagabend um 19.30 Uhr in Bayern. Am Sonntag (16 Uhr) sind die Scorpions in Mellendorf der Gastgeber für das zweite Spiel.

Es geht Schlag auf Schlag

Zwischen dem Viertelfinale gegen die Starbulls Rosenheim und der neuen Serie gegen Landshut hatte die Mannschaft von Trainer Dieter Reiss vier Tage Spielpause – und die Zeit zum Verschnaufen benötigte sie auch. Denn ab sofort geht es Schlag auf Schlag im 48-Stunden-Takt weiter. Am Dienstag steht Spiel drei in Landshut auf dem Programm. Soweit nötig und kein Team den zum Finaleinzug berechtigenden dritten Sieg eingefahren hat, geht es am 18. April in Mellendorf und am 20. April in Landshut weiter.