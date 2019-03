Play-offs: Indians und Scorpions legen Fehlstart hin

Aus Selb waren etwa 400 Fans mit nach Hannover gereist – und die Anhänger der Wölfe hatten sich einen besonderen Titel für ihre Auswärtsfahrt überlegt. „New Kids“ lautete das Motto, angelehnt an die gleichnamige niederländische Fernsehserie. Mit bunter Kleidung sowie teilweise Sonnenbrillen und Perücken imitierten sie den knallig-schrillen Stil der neunziger Jahre.

Und im ersten Drittel, nach Spielende sowieso, durften die Anhänger ihrem Outfit entsprechend eine Party feiern. Nach weniger als sechs Minuten führten die Gäste nämlich mit 1:0. Daniel Hördler gelang der erste Treffer der Achtelfinal-Serie. Doch es wurde noch besser aus Sicht der Oberfranken: Landon Gare (11.) sowie Dennis Schiener (13.) sorgten für einen deutlichen 3:0-Vorsprung der Wölfe.

Hein leitet Indians-Aufholjagd ein

Für die Indians kam es damit so, wie es im Vorfeld befürchtet wurde: Sie brauchten lange, um ins Spiel zu kommen, die fehlende Wettkampfpraxis wirkte sich negativ aus. Immerhin: Robby Hein (17.) brachte den ECH auf die Anzeigetafel. Im Mitteldrittel fand der ECH endlich ins Spiel, übte Druck aus und schnürte die Wölfe zeitweise bei numerischer Gleichheit in deren Zone ein. Branislav Pohanka (30.) gelang in Überzahl mit einem Schlagschuss von der blauen Linie das 2:3, ehe Igor Bacek nach starker Finte gegen Selbs Torhüter Niklas Deske egalisierte (32.) – was Wölfe-Coach Henry Thom zu einer Auszeit veranlasste.