Play-offs: Indians verlieren in Overtime - Scorpions gleichen Serie aus

Die Hannover Indians haben in den Play-offs der Eishockey-Oberliga mit 4:5 (2:1, 1:2, 1:1) nach Verlängerung bei den Selber Wölfen verloren – und liegen nun in der Achtelfinal-Serie mit 0:2 im Rückstand.

Wie schon im ersten Spiel gelang den Indians ein Tor in Unterzahl – diesmal zur 1:0-Führung, Lukas Valasek (7.) war erfolgreich. Ian McDonald (12.) gelang der Ausgleich, ehe Thore Weyrauch (16.) in Überzahl den ECH wieder in Front brachte. Es war nicht das letzte Powerplay-Tor. Landon Gare (26.) und Eric Gollenbeck (37.) trafen mit jeweils einem Spieler mehr auf dem Eis. Doch den Indians gelang die erneute Wende. Brendan Norris (38., 47.) erzielte zwei Treffer in Überzahl.

Im Schlussdrittel hatte der ECH die Partie lange Zeit gut im Griff, die einzige Unaufmerksamkeit dieses Abschnitts nutzte McDonald (53.), um erneut zu egalisieren. In der Verlängerung nahm die Dramatik ihren Lauf. Die Indians waren bei mehreren guten Chancen im Pech. Im offenen Schlagabtausch hatte schließlich Selb durch den Treffer von McDonald (79.) das bessere Ende für sich.