Play-offs, Termine und Co.: So geht´s in der Conference League nach dem Aus von Union Berlin weiter

Celtic Glasgow, Fenerbahce Istanbul oder auch PSV Eindhoven - in den Play-offs der UEFA Conference League gehen einige starke Teams an den Start. Nicht mehr mit dabei ist hingegen Bundesligist Union Berlin. Die Eisternen scheiterten zum Abschluss der Gruppenphase im neuen Europacup mit einem 1:1-Remis gegen Slavia Prag. Und einen deutschen Absteiger aus der Europa League gibt´s auch nicht - Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt qualifizierten sich als Gruppenerster direkt für das Achtelfinale der Europa League. Anzeige

Conference League: Wann stehen die Auslosungen an?

Die Auslosung der Play-offs in der Conference League ist am kommenden Montag (13. Dezember) geplant. Ab 13 Uhr werden die Partien in der UEFA-Zentrale in Nyon ausgelost. Erst am 25. Februar steht die nächste Auslosung in der Conference League an. Eine Uhrzeit für die Ziehung der Achtelfinal-Partien gab die UEFA noch nicht bekannt.

Wie sieht der weitere Modus in der Conference League aus?

Die Gruppensieger schafften direkt den Sprung ins Achtelfinale. Dazu zählen AZ Alkmaar, FC Basel, FC Kopenhagen, Feyenoord Rotterdam, KAA Gent, Linzer ASK, Stade Rennes und AS Rom. Die Gruppenzweiten spielen in einer ersten K.o.-Runde gegen die Drittplatzierten der Europa League um acht weitere Achtelfinaltickets. Eine Besonderheit gibt´s aktuell noch: Das abschließende Gruppenspiel zwischen Tottenham Hotspur und Stades Rennes war wegen des Corona-Ausbruchs bei den Engländern abgesagt worden. Die Spurs würden mit einem Sieg den aktuellen Gruppenzweiten Vitesse Arnheim noch überholen und in die Play-offs einziehen.

Die Lostöpfe für die Play-offs der Conference League im Überblick

Topf 1: Bodø/Glimt

Maccabi Tel-Aviv

PAOK Saloniki

Partizan Belgrad

Qarabağ FK

FC Randers

Slavia Prag

Vitesse Arnheim/Tottenham Hotspur

Topf 2:

Celtic Glasgow

Fenerbahce Istanbul

Leicester City

Olympique Marseille

FC Midtjylland

PSV Eindhoven

Rapid Wien

Sparta Prag

Wann finden die nächsten Spiele in der Conference League statt?

Die Hinspiele der Play-off-Runde finden am 17. Februar statt. Die Rückspiele sind für eine Woche später terminiert. Mit den Achtelfinalspielen geht´s am 10. und 17. März weiter. Einen Tag nach dem Rückspiel stehen die Auslosungen für die Viertelfinal- (7. und 14. April) sowie Halbfinal-Partien (28. April und 5. Mai) an. Der Premierensieger der Conference League wird am 25. Mai in der albanischen Hauptstadt Tirana gekürt und ist automatisch für die Europa League 2022/23 qualifiziert.

