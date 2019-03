Playoff-Gegner der Hannover Indians steht fest: Soccio will "gut in die Serie kommen"

Nun wissen auch die Hannover Indians, gegen wen sie in den Play-offs der Eishockey-Oberliga antreten müssen. Der ECH trifft auf die Selber Wölfe, die in der Staffel Süd den sechsten Platz belegt haben. Die Hannover Scorpions spielen gegen die Blue Devils Weiden, das stand aber schon länger fest. Indians und Scorpions eröffnen ihre Achtelfinal-Serien jeweils mit einem Heimspiel am Freitag um 20 Uhr. Am Sonntag müssen sie auswärts antreten, ehe es am Dienstag (19 Uhr am Pferdeturm, 20 Uhr in der Hus-de-Groot-Eisarena) zur dritten Partie der „Best-of-five-Serie“ kommt. Wer zuerst drei Spiele gewinnt, zieht in die nächste Runde ein.

"Man konnte gut sehen, wie sie auswärts antreten" So weit möchte Indians-Trainer Lenny Soccio aber noch gar nicht denken. „Erstmal geht es darum, dass wir gut in die Serie kommen. Unsere Konzentration liegt nur beim Auftakt am Freitag, zumal wir jetzt endlich unseren Gegner kennen.“ Für den Coach steht nun das genaue Studium der Selber auf dem Programm. Soccio hat Videos von Spielen der Wölfe vorliegen, außerdem schaute sich das Trainerteam am vergangengen Freitag die Partie der Oberfranken in Memmingen im Internet-Stream an. „Das war sehr aufschlussreich. Denn so konnte man gut sehen, wie sie auswärts auftreten“, sagt der ECH-Coach.

Wölfe mit Stärken in der Offensive Im Detail will Soccio seine Erkenntnisse natürlich nicht verraten. Was aber schon anhand der Statistik deutlich wird: Die Wölfe haben ihre Stärken in der Offensive. Mit Ian McDonald, Landon Gare und Erik Gollenbeck sind drei Spieler aus Selb unter den besten sieben Scorern der Süd-Meisterrunde zu finden. Klare Vorteile scheint der ECH in der Defensive zu haben. Die Selber kassierten rund 50 Tore mehr. Der Spieler, der die Treffer verhindern soll, ist am Pferdeturm kein Unbekannter: Wölfe-Keeper Niklas Deske, der in der Meisterrunde durchschnittlich mehr als drei Tore pro Spiel zuließ, stand in der Saison 2016/2017 beim ECH zwischen den Pfosten.

Scorpions-Wiedersehen mit Ex-Mitspieler Auch bei den Scorpions gibt es ein Wiedersehen mit einem früheren Teammitglied: Maximilian Deichstetter spielte von 2014 bis 2016 für die damals noch in Langenhagen beheimateten Scorpions. Genau wie sein Trainerkollege von den Indians hat auch Scorpions-Coach Dieter Reiss Informationen über den Gegner gesammelt. „Wir werden gut vorbereitet in die Serie gehen“, verspricht Reiss. Kurios: Vielleicht sehen sich die Spieler von Indians und Scorpions am Sonntag auf der Autobahn. Denn beide Mannschaftsbusse haben fast die gleiche Tour vor sich. Für die Scorpions geht es nur auf der A93 an der Ausfahrt Selb vorbei noch 68 Kilometer weiter südlich bis nach Weiden.

