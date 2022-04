Playoff-Viertelfinale: Volleyballerinnen des Dresdner SC treffen auf Wiesbaden

Dresden. Wie schon erwartet, treffen die DSC-Volleyballerinnen im Playoff-Viertelfinale auf den VC Wiesbaden. Die Hessinnen belegen in der Tabelle am Ende Rang sieben. Für den Titelverteidiger wird das gewiss eine sehr knifflige Aufgabe. Schließlich verloren die Schützlinge von Trainer Alexander Waibl in dieser Saison beide Duelle gegen Wiesbaden – gleich im ersten Punktspiel gab es eine 0:3-Auswärtsklatsche, daheim mussten sich die Elbestädterinnen dann im ersten Spiel des Jahres 2022 knapp mit 2:3 geschlagen geben.

„In unserer derzeitigen Situation ist jeder Gegner schwierig“, meint Waibl. Angesichts eines neuerlichen Corona-Ausbruchs in seiner Mannschaft weiß der 54-Jährige: „Wir sind noch weit weg von dem Niveau, das wir in dieser Saison schon gespielt haben. Es laufen zu viele Dinge jetzt außer der Reihe, ein komplexes Training ist erneut nicht möglich für uns. Die Ausgangslage vor den Playoffs ist also extrem“, redet er nicht um den heißen Brei.

Bereits am Mittwoch steht in der „Best-of-three“-Serie das erste Spiel in der Margon-Arena (19 Uhr) an. Die zweite Partie folgt am Sonnabend (19 Uhr) und sollte es in der Serie dann 1:1 stehen, hat der Tabellenzweite Dresden am darauffolgenden Mittwoch beim Entscheidungsspiel noch einmal Heimrecht.