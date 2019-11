Playoffs für EM 2020: Diese Teams sind dabei - und so funktioniert das neue UEFA-System

16 Teams, die sich nicht direkt für die EM 2020 qualifizieren konnten, haben noch die Chancen, sich über die Playoffs im März des kommenden Jahres ein Ticket für das Turnier zu sichern. Insgesamt vier Teilnehmer werden auf diese Weise noch gesucht. Das Startrecht dafür bekommen aber nicht wie bisher die besten Gruppendritten der EM-Qualifikation. Vielmehr spielt die Nations League bei der Vergabe der Plätze die tragende Rolle.

16 Teams, die in der EM-Qualifikation noch nicht das Ticket für das Turnier lösen konnten, haben im März 2020 in den Playoffs noch die Möglichkeit sich für die EM über die Playoffs zu qualifizieren.

Kombination aus EM-Quali und Nations League

Die Grund-Idee der neuen UEFA-Reglung ist folgende: Die Gruppensieger jeder der vier Nations-League-Staffeln (A,B,C,D) treffen in den Playoffs aufeinander. So erhält pro Staffel am Ende jeweils ein Team noch ein Ticket für die EM. Komplizierter wird es jedoch, wenn sich die Gruppensieger bereits durch die eigentliche EM-Qualifikation für das Turnier im kommenden Sommer qualifiziert haben. Ist dies der Fall, rücken in der Nations League schlechter platzierte Teams nach.

Aus Staffel A bereits 15 der 16 Teams qualifiziert

Vor allem in der Staffel A trifft genau dieser Fall zu. 15 der 16 Mannschaften der Nations-League-Staffel A sind bereits sicher bei der EM 2020 dabei. Nur Island hat trotz schlechtem Abschneiden in der Staffel A (letzter Platz, null Punkte) in den Playoffs nun noch die Chance, sich ein Ticket für das Turnier zu sichern. Damit werden die Startplätze, die in der Staffel A nicht benötigt werden, an untere Staffeln abgegeben. Aber auch hier gibt es wieder eine Einschränkung: Um es fair zu gestalten, dürfen Gruppensieger einer unteren Staffel in den Playoffs nicht in einem Pool mit einer Mannschaft aus einer höheren Staffel spielen. Das hat zur Folge, das noch schlechter platzierte Teams nachrutschen.

Wie setzen sich die Pools zusammen?

Im Pool A der Playoffs ist also bislang nur Island aus der Nations-League-Staffel A gesetzt. Da Bosnien-Herzegowina (Gruppensieger der Staffel B) nicht aufrücken darf, werden die weiteren drei Plätze im Pool ausgelost. Zwei Mannschaften aus der Kombination Bulgarien, Israel und Rumänien (alle Staffel C) werden gegen Island antreten müssen. Zudem wird ein Team aus Wales, Slowakei, Irland und Nordirland (alle Staffel B) den Pool auffüllen. Rumänien muss mit großer Wahrscheinlichkeit in Pool A aufrücken, denn: die UEFA hat zudem die Regel aufgestellt, dass pro Playoff-Pool nur ein Gastgeber-Land der in insgesamt 12 Städten ausgetragenen EM vertreten sein darf. Da in Pool B bereits Irland und in Pool C Schottland durch diese Regel sicher gesetzt sind, bleibt Rumänien nur der Weg in Pool A. Der einzige Pool, der bereits vollständig belegt ist, ist Pool D. Dort treffen Georgien, Nordmazedonien, Kosovo und Weißrussland (alle Gruppensieger aus Nations-League-Staffel D) aufeinander.

So könnten die Pools aussehen: Pool A: Island, Rumänien (EM-Mit-Gastgeber), Bulgarien/Israel, Wales/Slowakei/Nordirland Pool B: Bosnien und Herzegowina, Irland (EM-Mit-Gastgeber), Wales/Slowakei/Nordirland Pool C: Schottland (EM-Mit-Gastgeber), Norwegen, Serbien, Bulgarien/Israel Pool D: Georgien, Nordmazedonien, Kosovo und Weißrussland

Ungarn kann alles noch komplizierter machen

Allerdings stehen aktuell erst 14 der 16 Playoff-Teilnehmer fest. In der Gruppe E entscheidet sich am Dienstag, ob Ungarn sein EM-Ticket tatsächlich einlöst. Sollte das der Fall sein, wird es noch komplizierter. Dann ist die UEFA-Regel, dass nur ein Gastgeber-Land pro Pool spielen wird, nicht einzuhalten. In diesem Fall müssten noch mehr Zuordnungen gelost werden.

Neuer Ablauf der Playoff-Spiele

Die Auslosung für die Pools der Playoffs findet am 22. November im UEFA-Sitz in Nyon am Genfer See statt. Um die letzten vier EM-Tickets gespielt wird dann vom 26. bis 31. März 2020. Die Playoffs finden allerdings nicht wie gewohnt mit Hin- und Rückspiel statt. Pro Pool wird hingegen ein Halbfinale und ein Finale ausgespielt. Im Halbfinale treffen dabei das erstplatzierte Team auf das viertplatzierte des Pools sowie das zweit- auf das drittplatzierte - Heimrecht hat jeweils das besser platzierte Team. Im Finale treffen dann die beiden Gewinner der Duelle aufeinander und kämpfen um das EM-Ticket.