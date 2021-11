Welche Teams sind in den Playoffs mit dabei? Als Gruppenzweiter der WM-Qualifikation gehen Portugal, Russland, Schottland, Schweden, Polen, Italien, Nordmazedonien, Wales, die Ukraine und die Türkei bei den Playoffs an den Start. Österreich und Tschechien lösten das Playoff-Ticket über den Gruppensieg in der Nations League. Anzeige

In welchem Modus werden die Playoffs gespielt? Um die drei verbleibenden Plätze spielen die zehn Gruppenzweiten gemeinsam mit den beiden besten noch nicht qualifizierten Gruppensiegern der Nations League. In den Playoffs spielen in drei Gruppen jeweils vier Teams in Halbfinale und Finale um die Reise nach Katar. Eine Niederlage und man ist raus.

Wann finden die Playoffs statt? Die insgesamt sechs Halbfinalspiele stehen am Donnerstag, 24. März, an. Fünf Tage später, am 29. März, finden die drei Endspiele statt. Die Anstoßzeiten werden nach der Auslosung bestimmt. Die Auslosung für die WM in Katar ist am 1. April geplant.