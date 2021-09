Deutliche Pleite gegen Dresden – Werder-Trainer Anfang kritisiert Chancenverwertung: "Sind selber Schuld"

Für Werder Bremen setzte es gegen Dynamo Dresden einen herben Dämpfer. Mit 0:3 gingen die Hanseaten gegen den Aufsteiger unter. Elf Gegentore kassierte die Mannschaft von Trainer Markus Anfang in den ersten acht Partien seit dem Abstieg in die Zweitklassigkeit – für die Ambitionen des einstigen Bundesliga-Schwergewichts deutlich zu viele. "Wir haben uns selbst um den Lohn gebracht", äußerte sich Anfang im Nachgang der Partie am Sky-Mikrofon entsprechend bedient. "Wir haben nicht das umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben. So kannst du in der Zweiten Liga kein Spiel gewinnen."

