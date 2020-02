Pleite für die jungen Roten: U17 von Hannover 96 unterliegt Werder Bremen mit 0:4

Genau 100 Tage ist es her, dass die B-Junioren von Hannover 96 gegen Energie Cottbus ihren letzten Sieg einfahren konnten. Am Samstag hätten die Youngsters von der Leine diese Negativserie beenden können. Über weite Strecken der ersten Halbzeit erschien dieses Szenario durchaus denkbar. Nach 30 Minuten hätte die Mannschaft von Cheftrainer Mike Barten sogar durchaus in Führung gehen können. "Wir haben es ordentlich gemacht gegen den Ball", gab sich Barten zufrieden.

Kristupas Kersys und Mika Eickhoff erhöhen in der 61. und 63. Minute auf 4:0 und besiegelten damit die Niederlage der Hausherren. Trotz dessen ließen sich die jungen Roten nicht hängen und hätten durchaus einen Ehrentreffer erzielen können. Den gebrauchten Tag machte die Rote Karte von Adem Podrimaj in der 89. Minute perfekt. Eine klassische Notbremse ließ Schiedsrichter Kabalakli keine andere Wahl, als den 17-jährigen Österreicher vom Platz zu stellen.

Wichtiges Spiel in Hamburg steht an

Am Samstag steht somit nun ein ganz wichtiges Spiel an. Mit dem FC St. Pauli treten die Roten gegen den Tabellenelften an, der mit nur einem Punkt Rückstand im Nacken sitzt. Für Barten wird die Defensive entscheidend sein: "Wir müssen als Mannschaft besser und vor allem kompakter verteidigen. Die Verteidigung muss weiter vorn beginnen. In der Wintervorbereitung haben wir das schon besser hinbekommen."