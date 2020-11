Pleite in Herford: Icefighters Leipzig weiterhin sieglos

Leipzig. Es war die Reise zurück an die alte Wirkungsstätte. Esbjörn Hofverberg war seinen Exa Icefighters Leipzig am Freitagabend etwas voraus. Während der Club das erste Mal in der Vereinsgeschichte auf den Herforder EV traf, kehrte Hofverberg zurück in die Eishalle am kleinen Felde, wo er zur Jahrtausendwende selbst auflief. Mehr Grund zur Freude hatte der 50-Jährige Verteidiger jedoch nicht. Seine Mannschaft verlor beim Aufsteiger mit 5:6 (2:2, 3:4, 0:0). Anzeige

Das Match war eine Berg -und Talfahrt, die vor allem eines wieder in den Vordergrund rückte: Die Abwehr der Icefighters ist noch nicht konkurrenzfähig. In den ersten drei Saisonspielen kassierten die sonst so abwehrstarken Sachsen satte 17 Gegentore. Auch allgemein im Spiel war das Auf und Ab erkennbar. Die Führungen von Emil-Ayvaz Lessard Aydin und Ralf Rinke konnten Ryan Warrtig und Robin Slanina ausgleichen. 2:2 zur ersten Pause. Als Maximilian Spöttel zur ersten Leipziger Führung in der Saison (23.) und in seinem ersten Saisonspiel traf, dachten alle jetzt haben die Icefighters Selbstvertrauen, doch dann brach das Unheil über sie hinein. Innerhalb von drei Minuten machte der Aufsteiger aus einem 2:3 ein 5:3.

Die Icefighters Leipzig fahren auch im dritten Saisonduell keinen Sieg ein und verlieren gegen der Herforder EV (5:6).