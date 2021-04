Pleite im Job-Endspiel: Gisdol rechnet "mit gar nichts" - Hector lässt Trainer-Frage unbeantwortet

Heldt sagt Sky-Interview ab, Hector antwortet nicht auf Gisdol-Frage

Bisherigen Medienberichten zufolge könnte Routinier Friedhelm Funkel die Aufgabe übernehmen, die Rheinländer in den restlichen sechs Saisonspielen vor dem Gang in die 2. Liga zu bewahren. Über seine Zukunft wollte sich Gisdol nicht äußern: "Ich rechne mit gar nichts, ich versuche, meine Jungs zu trösten. Es geht um 1. FC Köln und meine Mannschaft“, so der Coach, der seit November 2019 im Amt ist. Mit seinem Team wolle er "morgen" das Spiel gegen Mainz analysieren, fügte er an.