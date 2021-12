Pleite im London-Derby: Tuchel kassiert Rückschlag mit Chelsea bei West Ham – Havertz verletzt raus

Dämpfer für den FC Chelsea: Die Blues haben am Samstag im London-Derby bei West Ham United eine 2:3 (2:1)-Pleite kassiert und müssen um die Tabellenführung in der Premier League fürchten. Das Team von Thomas Tuchel verpasste den elften Saisonsieg im 15. Spiel. Die Treffer für Chelsea beim Auswärtserfolg erzielten Thiago Silva (29.) und Mason Mount (44.). Für die "Hammers" sorgten Manuel Lanzini per verwandelten Strafstoß (40.), Jarod Bowen (56.) und Arthur Masuaku (87.) für den Dreier. Chelsea bleibt mit 33 Punkten zwar Erster. Der FC Liverpool (gegen Wolverhampton Wanderers, 16 Uhr) und Manchester City (gegen den FC Watford, 18.30 Uhr, beide Sky) können durch Siege jedoch an den "Blues" vorbeiziehen. Anzeige

In einer sehr unterhaltsamen und ausgeglichene Partie sahen die 59.924 im Londoner Olympiastadion direkt in der Anfangsphase große Torchancen auf beiden Seiten. Eine gute Möglichkeit besaß der deutsche Nationalspieler Kai Havertz, der die Kugel aber knapp neben den Pfosten setzte (12.). Die Hammers kamen nach 20 Minuten immer besser ins Spiel, kassierten aber noch einem Eckball das 0:1 - Thiago Silva köpfte nach einer Ecke von Mason Mount platziert ein (28.). Nur zwei Minuten später rettete der erfahrene Brasilianer für sein Team auf der Linie. Doch der Ausgleich fiel trotzdem noch in Durchgang eins. Chelsea-Keeper Édouard Mendy verlor den Ball nach einem zu kurzen Rückpass und foulte Gegenspieler Jarrod Bowen im eigenen Strafraum. Den fälligen Strafstoß verwandelte Manuel Lanzini souverän ins linke Eck zum 1:1-Ausgleich.