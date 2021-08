Pleite mit B-Elf: Tottenham bangt um Quali für Conference League - Mourinho glückt Rom-Debüt

Ohne den angeblich wechselwilligen Tottenham-Superstar Harry Kane im Kader und ohne zahlreiche Leistungsträger in der Startelf hat Tottenham Hotspur im Hinspiel der Playoffs für die Conference League eine bittere Niederlage kassiert. Beim portugiesischen Erstligisten Pacos de Ferreira verlor das Team des neuen Trainers Nuno Espirito Santo als klarer Favorit mit 0:1 (0:1). Vier Tage nach dem 1:0-Auftaktsieg gegen Manchester City in der Premier League stellte der Coach eine mit zahlreichen Jugendspielern gespickte Mannschaft um den Ex-Hoffenheimer Ryan Sessegnon auf den Platz - die sich blamierte. Der Treffer des Underdogs durch Lucas Silva (45. Minute) verschaffte dem Champions-League-Finalisten von 2019 einen Nachteil für das Rückspiel in London am kommenden Donnerstag. Anzeige

Ex-Tottenham-Trainer José Mourinho machte es mit seinem neuen Klub AS Rom besser. Beim Pflichtspiel-Debüt von "The Special One" für den Serie-A-Klub fuhr die Roma einen 2:1 (0:0)-Sieg beim türkischen Erstligisten Trabzonspor ein. Lorenzo Pellegrini (55.) und Eldor Schmurodov (81.) führten das Mourinho-Team mit ihren Treffern zum Sieg. Andreas Cornelius (64.) erzielte den zwischenzeitlichen Ausgleich für die Türken, für die Neapel-Legende und Neuzugang Marek Hamsik von Beginn an spielte. Die Rückspiele der Conference-League-Playoffs finden am kommenden Donnerstag statt. Die Gruppenphase wird am 27. August ausgelost.