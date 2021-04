PSG-Pleite, Boateng-Theater und Flick-Wirbel: FC Bayern bröckelt vor Saison-Finale

Denn erstens sind die Bayern nach einer Heimniederlage im Hinspiel einer K.-o.-Runde der Champions League bislang noch nie weitergekommen, und zweitens müsste man beim avisierten Wunder von Paris Mbappé, den Wunderstürmer der Franzosen, ausschalten. In München erzielte der 22-Jährige einen Doppelpack . Heißt: Wenn der PSG-Wirbelsturm um Mbappé und Neymar auch im Rückspiel am Dienstag im Parc des Princes wieder ein-, zweimal treffen sollte, wird es noch schwerer als ohnehin schon.

Ein 2:0 würde reichen fürs Weiterkommen. Wenn es so schwarz auf weiß dasteht, sieht das Unterfangen Doch-noch-Halbfinaleinzug gar nicht so unrealistisch aus für den FC Bayern München nach der grotesken 2:3-Niederlage ge­gen Paris Saint-Germain. Doch zwei Tatsachen machen daraus beinahe ein Ding der Unmöglichkeit: die Statistik und Kylian Mbappé.

Das 2:3 war seine erste Niederlage in der Champions League nach 15 Siegen und einem Remis seit Amtsantritt. Bei einem Ausscheiden könnte das Rückspiel zur letzten Königsklassenpartie für ihn werden. Denn von Tag zu Tag und von Nichtklartext zu Nichtklartext wird es wahrscheinlicher, dass Flick, der Wunschkandidat des DFB, im Anschluss an die EM die Nachfolge von Bundestrainer Joachim Löw antritt. Flick vermeidet trotz seines Vertrages bis 2023 ein klares Bekenntnis zum Miteinander in der kommenden Saison – wohl auch, weil Sportvorstand Hasan Salihamidzic das ebenfalls nicht über die Lippen kommt.