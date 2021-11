Sportdirektor Schröder bestätigt: Schalke-Trainer Grammozis trotz Pleiten-Serie nicht in der Diskussion

Erst das überraschende Aus im DFB-Pokal gegen Drittligist 1860 München (0:1), dann zwei Liga-Pleiten in Serie. Bei Bundesliga-Absteiger Schalke 04 läuft es aktuell alles andere als rund. Beim 2:4 gegen den SV Darmstadt 98 lieferte die Mannschaft von Trainer Dimitrios Grammozis defensiv einen Offenbarungseid. In der nun anstehenden Länderspielpause wird sich der S04-Coach zunehmender Unzufriedenheit stellen müssen. Eine Debatte um die Position des 43-Jährigen, der die sportlichen Geschicke bei den "Königsblauen" im März 2021 übernommen hatte, will Sportdirektor Rouven Schröder nicht aufkommen lassen. "Nein", entgegnete der 46-Jährige bei Sky auf die Frage, ob nun eine Diskussion um Grammozis anstehe.

