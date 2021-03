Meinung zum Aus der German Knights: Ein blamables Ende mit offenen Fragen

Die Ziele waren hoch gesteckt, die Werbetrommel wurde gerührt. Und die Menschen in Hannover haben sich so langsam mit dem Gedanken angefreundet, irgendwann mal ein Footballspiel in der HDI-Arena zu schauen. Der plötzliche Fall des Footballprojekts German Knights ist blamabel – und lässt einige Fragen offen.

Sorgen um das Image des Sports in der Region

Warum konnte so weit geplant werden, ohne überhaupt einen gültigen Vertrag mit dem Franchisegeber ausgehandelt zu haben? Warum wurde – für einen im Nachhinein unrealistisch erscheinenden Traum – ein ganzes Footballteam in Hildesheim aufgelöst? Müssen sich Hannovers Teams jetzt Sorgen um das Image ihres Sports machen?