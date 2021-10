Plötzlich Trainer: Ex-BVB-Star Nuri Sahin übernimmt Amt bei Antalyaspor - Doppelfunktion möglich

Überraschung in der Türkei: Nuri Sahin ist mit sofortiger Wirkung zum Fußballchef beim türkischen Erstligisten Antalyaspor aufgestiegen. Der bisherige Kapitän des Ex-Klubs von Weltmeister Lukas Podolski wird Nachfolger des entlassenen Trainers Ersun Yanal und erhält einen Fünfjahresvertrag. Womöglich wird der 33-Jährige, der erst im Sommer 2020 ablösefrei von Werder Bremen an den Bosporus wechselte, sogar weiterhin auf dem Platz stehen. Der Verein lässt dem in Lüdenscheid geborenen Ex-Nationalspieler der Türkei die Wahl, ob er seine aktive Karriere trotz des neuen Postens fortsetzen will. "Das hängt von seiner Präferenz ab", sagte Vereinspräsident Aziz Cetin im Gespräch mit Haber Global.

