Plötzlich Trainerin: Ex-Leipzigerin Susann Müller ist jetzt eine Füchsin

Berlin. Trainers Liebling war Susann Müller selten in ihrer Karriere. Nun hält die einst wurfgewaltige Linkshänderin selbst die Zügel an der Seitenlinie in der Hand. Lautstark gibt sie Anweisungen beim Handball-Zweitligisten Füchse Berlin. Die Verpflichtung der 31 Jahre alten Ex-Nationalspielerin sorgte für Aufsehen, aber auch für Verwunderung. Selbst bei ihr. „Ich bekam den Anruf und dachte eigentlich, dass sie mich als Spielerin verpflichten wollten“, sagt die WM-Torschützenkönigin von 2013. Doch Füchse-Managerin Britta Lorenz meinte es ernst, unterbreitete Müller nach der kurzfristigen Trennung von Coach Paolo Costa ein Angebot als Cheftrainerin.

"Wir machen ihr keinen Druck"

„Ich hatte mich mit meiner Ex-Spielerin und Freundin Natalie Augsburg beraten, was ich jetzt tun kann. Da kamen wir auf die Idee mit Susann Müller“, erklärt Lorenz. Die überlegte nicht lange. „Ich hatte mich schon länger mit dem Gedanken beschäftigt, als Trainerin zu arbeiten, hatte eigentlich überlegt vielleicht irgendwo als Co-Trainerin anzufangen. Deshalb kam das Angebot aus Berlin auch gerade zum richtigen Zeitpunkt“, betont die WM-Dritte von 2007, die als 18-Jährige schon eine feste Größe beim deutschen Rekordmeister HC Leipzig war.

So liebten sie die Fans des HC Leipzig: Susann Müller setzt aus dem Rückraum zum Wurf an. © Christian Modla

Müller soll laut Lorenz „die Mädels vorwärts bringen“. Dabei will der Verein geduldig sein: „Wir machen ihr keinen Druck“, sagt Lorenz. Doch die ehrgeizige Müller steckt sich nach eigenen Aussagen „immer hohe Ziele“. Bei ihrer ersten Trainerstation will sie es „aber erst einmal ganz ruhig angehen lassen. Ein einstelliger Tabellenplatz wäre gut“. Dann schiebt sie hinterher: „An die Bundesliga will ich jetzt noch nicht denken.“

Niemandem "in den Arsch kriechen"

Dabei könnte das 1,86 Meter große Rückraum-Ass, das in 97 Länderspielen 354 Tore erzielte, ihre selbst ernannten SpreeFüxxe selbst in die Beletage werfen. „Als Spielertrainerin zu arbeiten fände ich komisch. Ich würde nur einspringen, wenn wirklich Not am Mann ist und es gar nicht anders ginge“, sagte Müller und gab ehrlich zu: „Ich möchte mich momentan eigentlich nicht bewegen.“ Sie will vielmehr ihre Chance am Rande des Spielfeldes nutzen, ihre internationale Erfahrung von den Stationen in Dänemark, Slowenien und Ungarn einzubringen. „Ich finde es cool, mit der Mannschaft zu arbeiten, alle sind voll dabei und ziehen mit“, erklärt Müller nach den ersten Trainingseinheiten. Vielleicht hat sie auch den inneren Ansporn, vieles besser zu machen, als einige ihrer Trainer in der Vergangenheit.

Wir freuen uns sehr und sagen herzlich Willkommen bei den SPREEFüXXEN! #herzlichwillkommeninberlin #diefuxxteufelswildejagdgehtweiter #nurwerasagtkannauchbsagen Gepostet von SPREEFÜXXE BERLIN am Freitag, 13. September 2019

Denn angeeckt ist sie nicht selten in ihrer Karriere. Mal wurde sie beim Bundesligisten Bietigheim zusammen mit ihrer Partnerin Nina Müller - den Handballfans besser unter Nina Wörz bekannt - freigestellt, dann wurde sie vom ehemaligen Bundestrainer Michael Biegler aussortiert. Sie wolle niemandem in den Arsch kriechen, polterte sie damals. Sich verbiegen zu lassen, ist für die im thüringischen Saalfeld geborene Müller, die 2014 in Deutschland Handballerin des Jahres war, keine Option. Auch ein Comeback ihrer Lebenspartnerin Nina nicht. „Eine schwierige Frage. Natürlich haben wir darüber gesprochen. Aber momentan sehe ich es nicht. Denn eigentlich hat sie mit dem Handball schon abgeschlossen.“ Frank Kastner / Nicolas Sowa

