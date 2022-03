Plötzlich wieder Bayern-Jäger? Emre Can lobt BVB-Mentalität und erlaubt Titel-Träume

So ganz wollte Emre Can dann doch nicht in den Angriffsmodus schalten. "Wir schauen von Spiel zu Spiel - und nicht auf Bayern", meinte der Defensivallrounder von Borussia Dortmund nach dem 1:0 gegen Arminia Bielefeld am DAZN-Mikrofon. Dann gestand der Nationalspieler immerhin: "Wir träumen immer. Das soll man auch. Die Hoffnung stirbt zuletzt." Sieben Punkte beträgt der Rückstand des BVB auf den Bundesliga-Spitzenreiter aus München nach dem Arbeitssieg am Sonntagabend. Ein weiterer Dreier im Nachholspiel am Mittwoch bei Mainz 05 und die Bayern wären nur noch vier Punkte weg. Zudem gibt es am 23. April auch noch das direkte Duell der beiden deutschen Topklubs. Und: Der FCB wirkt in der Liga seit Wochen nicht so dominant wie gewohnt. Anzeige

In den Spielen gegen Borussia Mönchengladbach (1:2), beim VfL Bochum (2:4), gegen Bayer Leverkusen (1:1) und am Samstag bei der TSG Hoffenheim (1:1) ließen die Münchner schon insgesamt schon zehn Zähler liegen. 17 Punkte nach neun Rückrunden-Partien sind die schwächste Bayern-Bilanz seit zehn Jahren. "Ich kann mir gut vorstellen, dass wir noch einen Titelkampf bekommen", hatte Sky-Experte Dietmar Hamann schon am Samstag gemutmaßt. Kann Dortmund dem seit Jahren immer wieder übermächtigen Rivalen also tatsächlich noch einmal gefährlich werden?

In Dortmund will man sich mit dieser Frage nicht konkret befassen. "Wenn wir alle Spiele gewinnen, werden wir sehen, was am Ende passiert", meinte Can und fügte mit Blick auf das Ausscheiden des BVB aus DFB-Pokal, Champions League und Europa League hinzu: "Man weiß nie, wofür es gut ist." Während die Bayern noch in der Königsklasse um höchste europäische Ehren kämpfen, kann man sich bei der Borussia ausschließlich auf die Bundesliga konzentrieren. Und: Auch wenn der Erfolg gegen Bielefeld kein Glanzstück war, trug er zumindest dazu bei, dass die immer wieder aufflammende Mentalitäts-Debatte bei den Dortmunder nicht weiter angefeuert wurde.

Can betonte, dass man gegen die Arminia gezeigt habe, "was uns in der Vergangenheit gefehlt hat". Der 28-Jährige über manche Situation in den vergangenen Monaten weiter: "Wenn wir Fehler gemacht haben, haben wir die Köpfe hängen lassen. Heute haben wir es anders gemacht. Wir haben gesagt: 'Ey, wir wollen als Mannschaft auftreten - egal, was passiert. Das haben wir gut gemacht." Auch Trainer Marco Rose, dem verletzungsbedingt einmal mehr einige Leistungsträger fehlten, war trotz des nur knappen Erfolges gegen den Abstiegskandidaten zufrieden. "Ich habe viele ordentliche Dinge gesehen", meinte der Coach: "Wir haben das Spiel zu Ende gekämpft."