Po-Hattrick für Josip Elez: 96-Verteidiger muss im Training ordentlich einstecken

Elez mittlerweile Stammspieler

Frust schieben muss Elez dieser Tage ansonsten nicht, zumindest was seinen Status im Team angeht. Der 25-Jährige zählt mittlerweile zum Stammpersonal bei 96. Von den letzten neun Spielen machte er acht über die volle Spielzeit. Nur beim 1:2 gegen Darmstadt blieb er für Felipe draußen.

Es scheint, als komme der Rechtsfuß nach eineinhalb Jahren endlich so langsam an in Hannover, wenngleich seine Leistungen oft noch zu wechselhaft sind. Auffällig ist allerdings seine starke Spieleröffnung, mit der er beispielsweise den 3:2-Siegtreffer gegen Erzgebirge Aue einleitete. In Bochum unterliefen auch ihm allerdings einfache Fehlpässe.