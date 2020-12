Pochettino, Nagelsmann, van Bommel: Die Nachfolge-Kandidaten für Lucien Favre beim BVB

Von Sousa bis Rose: Beim BVB gibt es einige Trainer-Kandidaten

Spätestens zum Sommer und der neuen Saison könnte der BVB also einen neuen Trainer suchen. Kandidaten dafür gibt es einige - zumal der eine oder andere Name in der Vergangenheit immer mal wieder auftauchte. Einer dieser Namen: Ex-Dortmund-Profi Paulo Sousa. Er bestätigte, dass es 2017 sogar schon lose Gespräche gab. "Das stimmt, es gab Gespräche mit dem BVB, aber es wurde nie konkret", sagte er dem Kicker einmal. Aktuell ist der Portugiese vereinslos. Eine Soforthilfe könnte auch Ex-Tottenham-Trainer Mauricio Pochettino sein, der ebenfalls ohne Anstellung ist. Einige BVB-Fans nannten ihn bereits in den sozialen Medien als Wunschtrainer.