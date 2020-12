Neue Folge "Eine Halbzeit mit ..." – Der RND-Fußball-Podcast mit Wolff Fuss

Wir sind wieder wer! So oder ähnlich müsste die Message nach Abschluss der Champions-League-Vorrunde aus Sicht der Bundesliga eigentlich lauten. Vier deutsche Klubs sind vor der Achtelfinal-Auslosung am kommenden Montag noch im Wettbewerb und wollen noch lange nicht Schluss machen. Wer welche Karten auf der Flosse hat, darüber diskutieren auch die Stimme des deutschen Fußballs, Wolff-Christoph Fuss, und RND-Sportchef Heiko Ostendorp in „Eine Halbzeit mit…“, dem Fußball-Podcast des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND). Die aktuelle Ausgabe ist zur neuen Sendezeit am Donnerstag ab 18 Uhr verfügbar.

Anzeige