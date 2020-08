Neue Folge "Eine Halbzeit mit ..." – Der RND-Fußball-Podcast mit Wolff-Christoph Fuss

Die Fußballwelt bebt! Und das nicht, weil der ruhmreiche FC Bayern zum zweiten Mal in seiner Historie das Triple eingesackt und Trainer Hansi Flick dafür gerade mal 35 Spiele gebraucht hat. Nein, weil Lionel Messi offenbar tatsächlich seinen FC Barcelona verlassen will! Wohin hüpft der Zauberfloh? Wer kann sich ihn überhaupt leisten? Sehen wir ihn bald sogar in der Bundesliga? Darüber reden die Stimme des deutschen Fußballs, Wolff-Christoph Fuss, und RND-Sportchef Heiko Ostendorp in „Eine Halbzeit mit…“, dem Fußball-Podcast des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND). Die neueste Ausgabe ist am Freitag ab 8 Uhr verfügbar.