Podcaster Michael Schröder über Fans des SC Freiburg: "Es ist nicht so verbissen"

Michael Schröder wurde in Soest geboren, hat lange in Würzburg gewohnt und lebt mittlerweile in Leipzig. Dennoch schlägt sein Herz am Wochenende nicht für RB, sondern den SC Freiburg. Im Interview erzählt der 37-jährige, wie er zum Sportclub gekommen ist, warum die Freiburger Fans derzeit verwirrt sind und warum ein neues Stadion unausweichlich ist.

Herr Schröder, wie sind Sie Fan des SC Freiburg geworden?

Wir sind als Kinder immer im Schwarzwald im Urlaub gewesen. Das war die Zeit, als es für Freiburg mit der ersten Liga losging. Dann war es eben die Stadt, die unserem Urlaubsort am nächsten lag und wir sind ab und zu hingefahren. Je länger man sich dann damit beschäftigter hat, desto krasser ist es geworden. Außerdem ist es ein logischer Verein, wenn man Fußball mag. Ich mag, was die machen.

Sie leben in Leipzig, zieht es Sie da nicht zu RB?

Ich bin seit 2014 in der Stadt. Aber mich interessiert der Verein nicht wirklich. Ich habe auch schon längere Zeit in Salzburg gearbeitet und fand das Konzept da schon eher Banane. Das ist nicht meine Welt.

Am Wochenende ist ein Freiburger Sonderzug auf dem Weg vom Auswärtsspiel bei Union Berlin in Brand geraten. Was wissen Sie über den Vorfall?

Ich war nicht im Zug. Das Bittere ist, dass man einen Sonderzug ja nicht ständig organisiert, weil da so viel Arbeit dahintersteckt. Wenn sowas passiert, ist das es noch krasser. Alle waren schon auf der Hinfahrt dabei, den ganzen Tag unterwegs und müde. Gerade nach so einer berechtigten Niederlage, möchte jeder einfach heim. Es hätte aber auch viel schlimmer ausgehen können, wenn jemand in Panik geraten wäre. So gab es wohl "nur" drei leicht Verletzte wegen einer Rauchgasvergiftung.

Dass die Fans des Sportclubs so besonnen reagiert haben, passt in das öffentliche Bild des Clubs und der Szene. Spiegelt es die Realität wieder?

Ich glaube schon, dass das ein bisschen anders ist als bei vielen anderen Vereinen. Es ist nicht so verbissen. Aber natürlich hast du auch dort in einer großen Masse Menschen immer jemand dabei, der das nicht bestätigt. Es ist ein Querschnitt durch die Gesellschaft und die ist in Freiburg vielleicht einfach ein bisschen entspannter. Es gibt auch keine so krassen Feindbilder, an denen man sich abarbeitet.

Der Sportclub geht in seine letzte Saison im alten Schwarzwald-Stadion. Freuen sich die Fans auf das neue Zuhause?

Es gibt zumindest keine Bewegung, die nicht umziehen will. Natürlich ist das alte Stadion toll, aber es liegt mitten im Wohngebiet, es gibt keinen einzigen Parkplatz. Alles ist beengt. Es wurde immer mal wieder was dazu gebaut. Es gibt Beschränkungen und Sondergenehmigungen. Der Platz ist quasi quadratisch und abschüssig. Man darf nicht weiter ausbauen. Der Neubau war einfach alternativlos.

Sind die aktuellen Bedingungen nicht auch ein Vorteil für Freiburg?

Natürlich, wir waren immer heimstark. Dieses Jahr ist das komischerweise ein bisschen anders. Es kommt uns gelegen, dass der Platz ist, wie er ist. Das ist aber auch Kopfsache. Gastmannschaften fällt das wahrscheinlich gar nicht so sehr auf.

RB hat sich in Freiburg schon öfter schwergetan. Was erwarten Sie für ein Spiel?

Ich erwarte ein besseres Spiel als gegen Union. Die Duelle zwischen Julian Nagelsmann und Christian Streich waren immer sehr spannend und gut anzusehen. Das sind zwei Taktikfüchse. Da stellt der eine was um, der andere reagiert. Ich glaube auch, dass wir uns gegen eine Mannschaft leichter tun, wo wir mehr Raum haben können. Wir sind gegen RB im Heimspiel nicht chancenlos.

Ihr Tipp?

Ich mache es kurz. Es wird ein 2:1-Sieg.

Wird es Protest von den Fans geben?

Es ist keine Überraschung, dass die Leute sich nicht unbedingt auf Leipzig freuen, aber keiner hat einen Spießrutenlauf zu befürchten. Davon kann man ausgehen.

Freiburg ist überragend in die Saison gestartet. Wie bewerten Sie die Situation?

Für uns ist es als Fans gerade witzig, weil man sich über eine Niederlage bei einem Abstiegskandidaten ärgert, aber trotzdem Sechster ist.

Kommt der Absturz?

Das Komische am Freiburg-Fan ist, dass man eher pessimistisch ist. Gerade ist man eher verwirrt, dass es so gut läuft. Die Mannschaft ist aber auch sehr, sehr eingespielt. Es gab keine nennenswerten Abgänge und Vincenzo Grifo konnte zurückgeholt werden. Zusätzlich hatte man Backups für die Außenbahn schon fix. Jetzt hat man das Luxusproblem eines riesigen Kaders, in dem jede Position doppelt besetzt ist. Deswegen hatten wir nicht die üblichen Anlaufschwierigkeiten. Kurzum: wir werden am Ende nicht unter den ersten Vier landen, aber auch nicht total abstürzen.

Wer wird in diesem großen Kader der Spieler der Saison?

Die meisten würden jetzt Luca Waldschmidt sagen. Ich sage aber Robin Koch, auch mit Hinblick auf die Nationalmannschaft. Wir sind ja ein Verein, der junge Spieler entwickelt, die dann woanders hingehen. Einer der nächsten wird Robin Koch sein, weil er als guter deutscher Defensivspieler eine Überraschung werden kann. Ich finde ihn sehr, sehr abgeklärt für sein junges Alter.

Im Podcast „Füchsletalk" spricht Michael Schröder regelmäßig mit Gästen über alle Themen rund um den SC Freiburg.

Link zum Podcast: Füchsletalk

