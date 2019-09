Podcaster Pascal "Pepo" Szewczyk: "Der Boss auf Schalke sind die 160.000 Mitglieder"

Leipzig/Gelsenkirchen. Pascal "Pepo" Szewczyk hat vor fünf Jahren "Blauer.Salon – Der Schalke Podcast" ins Leben gerufen. Nach einer Depression und einem Jahr Pause ist er nun wieder alle zwei Wochen am Mikrofon. Im Interview erzählt der 36-Jährige, warum Clemens Tönnies Schalke nicht gut tut, warum Benjamin Stambouli einfach "geil" ist und was die Königsblauen von RB Leipzig unterscheidet.

Der Verein sucht sich einen ja aus. Mit sechs Jahren bin ich beim Fußballturnier meines Kinder-Clubs FC Batenbrocks sehr früh ausgeschieden. Mein Onkel war zu der Zeit im Vorstand involviert und der hat mir die große Kiste mit den Trostpreisen gezeigt. Da war eine Schalke-Mütze drin. So fing das Elend an.

Ich kann gerade gut damit leben, weil wir jetzt auch in der Offensive rennen können. Das konnten wir vorher nicht. Aber ich bin mir dessen bewusst, dass wir gegen drei Vereine aus der unteren Tabellenregion gepunktet haben.

Platz zehn. Das wäre auch in Ordnung. Ich geh von Platz neun aus, alles andere ist Bonus und Platz 12 wäre auch nicht schlimm.

Und was ist in diesem Bewusstsein dieses Jahr drin?

In Ordnung im Vergleich zur letzten Saison oder mit Blick auf den aktuellen Kader?

Absolut, wir spielen jetzt im 4-2-3-1, wir setzen voll auf Konter. Wir bewegen uns und sprinten bei eigenem Ballbesitz. Das war unter Domencio Tedesco nicht so. Da waren wir eher defensiv sehr organisiert. Aber wir wussten mit dem Ball nichts anzufangen. Der Schwerpunkt ist jetzt auf Umschaltmomente gelegt – am besten zu beschreiben mit Jürgen-Klopp-Fußball. Aber das ist eben nur Fußball, Schalke ist viel mehr als das.

Doch, ich fand ihn super. Ein guter Typ, sehr authentisch, sehr akribisch. Leider war Schalke wohl zu groß. Ich wünsche mir, dass er in zehn Jahren nochmal Trainer hier wird.

Das klingt nicht so, als würden Sie Tedesco hinterhertrauern.

Was ist gegen RB drin?

Es wurde blanko ein Verein auf einem weißen Blatt Papier konstruiert. Das haben sie sehr erfolgreich gemacht. Allerdings gibt es in ihrem Konstrukt nur 20 ausgewählte Mitglieder. Der Preis ist, dass man keine Fans gewinnt sondern Kunden generiert.

Die Schalke-Fans gehören mit zu den größten RB-Kritikern in Deutschland. Wie ist Ihre Meinung?

Schalke 04 ist ein eingetragener Verein. Das ist unser größter Wert. Wir müssen aufpassen, dass das so bleibt, auch wenn das eine Ursache für das Chaos ist. Aber das ist gut so, wenn auf Schalke kein Chaos ist, dann ist es nicht Schalke.

Was macht S04 dagegen aus?

Die Stärke von Schalke 04 ist die Stärke außerhalb des Vereins, also außerhalb der Geschäftsstelle, des Trainingsplatzes und des Stadions. Drumherum fühlen sich sehr viele Menschen dem Verein verbunden und machen über seinen Kontext hinaus sehr viel. Der Claim von Schalke 04 lautet ja "Wir leben dich". Den würden viele Schalker mit "Ja, wat denn sonst?" beantworten.

Wieso sind die Fans so besonders?

Er ist kein Rassist, in seinem Unternehmen arbeiten immerhin Menschen aus 87 Nationen. Aber er hat sich rassistisch geäußert. Das geht nicht, wenn man an der Spitze des FC Schalke 04 steht. Und mir ist wichtig, dass er nicht der Boss ist. Er ist Aufsichtsratsvorsitzender. Der Boss auf Schalke sind die 160.000 Mitglieder.

Sie scheinen kein großer Freund von ihm zu sein?

Für mich war das Fass vorher schon voll. Aber wir sind in einer Demokratie und ich bin ein Fan der Freiheit. Und wenn Schalke 04 als demokratischer Verein glaubt, Tönnies wäre der beste Mann in dieser Position, dann muss ich damit leben. Aber ich kann auch alles dafür tun, dass es, wenn er in drei Jahren wieder zur Wahl steht, anders aussieht.