Podiums-Platz bei der Tour de France? Radsport-Star Emanuel Buchmann vor Charakterprüfung

Die Austragung in diesem Jahr sollte zur Tour de France des Emanuel Buchmann werden. Vierter war er schließlich im vergangenen Jahr. Er hatte sich dabei oft ganz in der Nähe des Siegers Egan Bernal aufgehalten, wurde überraschend zum Schatten des jungen Kolumbianers. In diesem Jahr wollte er sogar auf das Podium. Das hat er selbst, gewöhnlich ein wortkarger Mann, mehrfach gesagt. „Im letzten Jahr war ich Vierter, jetzt will ich mich natürlich verbessern. Das Podium ist das Ziel“, sagte er beim ersten Trainingslager nach dem Lockdown in Österreich zum SPORTBUZZER.

Und der Schreinerssohn vom Bodensee hat sich geschunden für dieses Ziel bei der wichtigsten Radrundfahrt der Welt, die am Samstag beginnt. Ende Januar gewann er gleich sein erstes Rennen, eines dieser heftigen Bergkriterien auf Mallorca. Im Lockdown hatte er dann nicht nur den Hometrainer gequält, sondern auch eine zwischenzeitliche Weltbestmarke aufgestellt. Die 8848 Höhenmeter des Mount Everest bewältigte er in sieben Stunden und 28 Minuten beim Bergauf- und Bergabfahren im Ötztal.

Inzwischen waren andere noch schneller. Ex-Toursieger Alberto Contador bewies seine Fitness mit einer Zeit von 7:27. Der irische Amateurfahrer Ronan McLaughlin, 2012 Teilnehmer der Straßen-WM, brauchte im heimischen Donegal nur 7:04 Stunden. Er hatte sein Rad aber speziell präpariert, Buchmann hingegen seinen Ritt mit dem normalen Straßenrad unternommen. Von den Tour-de-France-Rivalen sind jedenfalls keine besseren Zeiten bekannt.

Schlaglöcher sorgen für massive Stürze Dann aber kam der Sturz bei der Dauphiné-Rundfahrt. Auf einer an Schlaglöchern reichen Abfahrt kam Buchmann neben anderen Fahrern zu Fall. Er hatte Prellungen an Gesäß und Rücken und verließ das Rennen. Zu diesem Zeitpunkt lag er an dritter Stelle, 20 Sekunden nur hinter dem überragenden Primoz Roglic, sechs Sekunden hinter dem Franzosen Thibaut Pinot, elf Sekunden vor Tour-Titelverteidiger Bernal. Die Podiumsbesetzung Roglic, Pinot und Buchmann hätte man sich nach den Vorleistungen in der Postpandemie-Saison auch für die Tour vorstellen können.

Die Schlaglöcher in der Abfahrt veränderten das Szenario. Auch Roglic stürzte und gab auf. „Emu werden sicher ein paar Prozentpunkte fehlen“, prognostizierte der Sportliche Leiter seines Teams Bora-hansgrohe, Enrico Poitschke. Buchmann sieht es ähnlich. Den großen Trainingsblock von Freitag bis Montag im italienischen Livigno – ganz in der Nähe der spektakulären Passstraße über das Stilfser Joch – konnte er zwar absolvieren, aber nicht in der geplanten Intensität. Deshalb sind die Erwartungen wenige Tage vor Beginn der Tour gedämpft. „Das Ganze hat mich ziemlich zurückgeworfen“, teilte Buchmann mit.

Kein Prolog - viele Bergetappen Gar nicht entgegen kommt dem 27-Jährigen auch, dass die Streckenplaner der Tour für diese Edition mit ihren Gewohnheiten gebrochen haben. Die erste Woche ist keine Einrollwoche. Statt des Prologs steht am Samstag eine 156 Kilometer lange Etappe durch die Hügellandschaft rings um Nizza an. Am Sonntag folgt ein Ritt über drei Bergwertungen, davon zwei der ersten Kategorie. Mit dem Col de Turini ist der Lieblingstrainingsberg vom vierfachen Toursieger Chris Froome dabei. Da muss man fit sein. Die Rivalen werden versuchen, Buchmann und dem ebenfalls angeschlagenen Topfavoriten Roglic Zeit abzunehmen.