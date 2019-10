Podiumsdiskussion über den Tod von Robert Enke: Uli Hoeneß spricht in Hannover

In diesem Jahr liegt der Tod von Robert Enke zehn Jahre zurück. Der ehemalige Torwart von Hannover 96 litt an Depressionen. "Was haben wir aus dem Tod von Robert Enke gelernt?", lautet die Frage, auf die am 10. November Antworten ausgetauscht werden. Zu Gast bei der Podiumsdiskussion: Uli Hoeneß.