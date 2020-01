Türkei-Rückkehr perfekt! Weltmeister Lukas Podolski unterschreibt bei Antalyaspor

Die Rückkehr in die Türkei ist perfekt! Ex-Nationalspieler Lukas Podolski spielt künftig für den türkischen Erstligisten Antalyaspor. Dies gab der Klub am Donnerstagbekanntgab. Der Weltmeister von 2014 einen Vertrag unbekannter Länge unterschrieben und soll helfen, Antalyaspor vor dem Abstieg in die zweite Liga zu retten. In der türkischen Süper Lig liegt der Verein nach 18 von 34 Spieltagen auf Abstiegsplatz 16.