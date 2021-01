Pogba, Meyer, Khedira und Co: Das sind die Wintertransfer-Kandidaten in Europas Topligen

An Neujahr öffnet das Transferfenster auch in Europas Topligen ein weiteres Mal. Obwohl die Klubs durch die Corona-Krise teils finanziell gebeutelt sind, dürfte es im Winter Bewegung auf dem Transfermarkt geben. Einige Spieler stehen bei anderen Klubs auf der Wunschliste oder sind mit ihrer derzeitigen Situation unzufrieden. Der SPORT BUZZER gibt den Überblick zur Premier League, La Liga, Ligue 1 und Serie A.

Trotz aller finanziellen Probleme wegen der Corona-Krise dürfte sich in der englischen Eliteklasse das Transferkarussell eifrig drehen. Titelverteidiger FC Liverpool mit Welttrainer Jürgen Klopp hat nach den längeren Ausfällen von Abwehrchef Virgil van Dijk und seinem Partner Joe Gomez in der Innenverteidigung Bedarf. Die heißesten Kandidaten: Ozan Kabak (Schalke) und Manuel Akanji (Borussia Dortmund). Bereits im Sommer galten Georgino Wijnaldum und Xherdan Shaqiri als mögliche Abgänge, daran hat sich nichts geändert. Der FC Chelsea hat mit Torwart Kepa, dem deutschen Nationalspieler Antonio Rüdiger und Stürmer-Routinier Olivier Giroud einige Spieler auf der Liste, die mit einem Wechsel kokettieren. Bei Manchester United sorgte Mino Raiola für eine heiß gehandelte Personalie: Der Berater brachte einen Abschied seines Schützlings Paul Pogba schon im kommenden Transferfenster ins Spiel. Ein möglicher Abnehmer: Ex-Klub Juventus Turin.

Spanien: Handeln Barca und Real trotz Sparzwang?

In den weniger finanzkräftigen Ligen halten sich Gerüchte um große Namen dagegen in engen Grenzen. In Spanien will der im Meisterschaftskampf abgeschlagene FC Barcelona nachbessern. Darf Trainer Ronald Koeman auch unter dem zu wählenden neuen Präsidenten bleiben, dürften seine Bemühungen um die Niederländer Wijnaldum (Liverpool) und Memphis Depay (Olympique Lyon) wieder aufflammen. Bei Real Madrid ist der Ex-Frankfurter Luka Jovic weiter keine echte Alternative zu Karim Benzema. Mindestens ein Leihgeschäft dürfte für die Madrilenen von Interesse sein. Zudem gelten Mittelfeldspieler Isco und Angreifer Lucas Vázquez als Kandidaten für einen Abgang.