Pogba nach Beißattacke von Rüdiger: "Das war nichts Großes" - Kritik von Mertesacker und Kramer

Die Beißattacke von Nationalspieler Antonio Rüdiger gegen seinen Gegenspieler Paul Pogba im EM-Duell ist nach Ansicht des französischen Nationalspielers gar nicht so schlimm gewesen, wie es zunächst auf den TV-Bildern gewirkt hatte. "Wir sind Freunde. Das war nichts Großes. Ich denke, Sie haben die Fernsehbilder gesehen, das ist alles vorbei, das gehört der Vergangenheit an, ich schreie nicht nach Gelben oder Roten Karten für solche Aktionen", erklärte Pogba nach dem 1:0-Sieg der Équipe Tricolore in München gegen das DFB-Team am Dienstagabend: "Er hat, glaube ich, ein bisschen an mir geknabbert."

Anzeige

Auf Fernsehbildern war zu sehen, wie Champions-League-Sieger Rüdiger dem Franzosen in die Schulter/den Rücken beißt. Die Aktion des Abwehrspielers vom Premier-League-Klub FC Chelsea wurde vom Schiedsrichter nicht geahndet. "Wir kennen uns schon sehr lange. Ich habe es gespürt, ich habe es dem Schiedsrichter gesagt, er trifft die Entscheidungen und er hat die Entscheidung getroffen. Er hat keine Karte erhalten und ich denke, dass es so besser ist. Ich will nicht, dass er deswegen gesperrt wird. Am Ende des Spiels haben wir uns umarmt und das war's", sagte Pogba.