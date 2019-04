Pöhler beim HC Elbflorenz entlassen

Dresden. Jetzt ging alles doch ganz schnell. Handball-Zweitligist HC Elbflorenz hat sich am Donnerstag mit sofortiger Wirkung von Trainer Christian Pöhler getrennt. Am Mittag wurde dem 38-Jährigen, der noch einen Vertrag bis 2021 besitzt, die Entscheidung des Vorstandes mitgeteilt. Bereits am Nachmittag übernahm der bisherige Co-Trainer Rico Göde nach einem Gespräch mit dem Team das Training.

Im Umfeld stand Christian Pöhler schon länger in der Kritik. Vor allem die fehlende Entwicklung des Teams im Vergleich zum Vorjahr und natürlich die katastrophale Tabellensituation wurden ihm vorgeworfen. Pöhler war 2016 von Bernburg an die Elbe gewechselt und hatte den damaligen Drittligisten übernommen. Er schaffte mit dem Team den Aufstieg und erreichte in der vorigen Premieren-Saison im Bundesliga-Unterhaus mit seinem Team einen guten elften Platz. Doch in dieser Spielzeit kam die Mannschaft trotz des einen oder anderen Achtungsergebnisses nicht ins Laufen, rangierten stattdessen seit Beginn auf einem Abstiegsplatz. Mit nur neun Siegen, zwei Unentschieden, aber 18 Niederlagen hängen die Elbestädter auf Rang 18 und damit im Tabellenkeller fest. Neun Spieltage vor Schluss hat der HCE drei Punkte Rückstand auf das rettende Ufer.

Verantwortliche sehen sich wegen akuter Abstiegsgefahr zum Handeln gezwungen

Wie es in einer Pressemitteilung des Vereins heißt, haben sich die Verantwortlichen angesichts der akuten Abstiegsgefahr zum Handeln gezwungen gesehen. „Die sportliche Entwicklung der Mannschaft entspricht nicht unseren Erwartungen für die laufende Saison. Die Punktausbeute ist einfach zu dürftig“, erklärt Vereinspräsident und Mäzen Uwe Saegeling, der sich lange Zeit hinter seinen Trainer stellte und der auch zugibt: „So eine Entscheidung fällt einem natürlich nie leicht. Ich habe sehr gut mit Christian Pöhler zusammengearbeitet und wir haben ihm gerade im ganzen Bereich der Nachwuchsentwicklung viel zu verdanken.“ Aber Saegeling betont zugleich: „Wir wollten damit ein Zeichen setzen, um die Mannschaft noch einmal zu pushen. Wir sind immer noch zuversichtlich, dass wir es schaffen können.“

Dass es möglicherweise zwischen Mannschaft und Trainer in einigen Teilen schon länger geknirscht haben soll, wollte Uwe Saegeling nicht bestätigen. „Davon ist mir nichts bekannt“, sagte er.

Nachwuchskoordinator Kay Blasczyk unterstützt Göde

Seit Donnerstag hat nun Rico Göde die Geschicke der Mannschaft übernommen. Der gebürtige Dresdner, der am Sonnabend 37 Jahre alt wird, wird unterstützt vom Nachwuchskoordinator Kay Blasczyk, Jens Pardun und Torwarttrainer Timo Meinl. Göde ist ein erfahrener ehemaliger Bundesliga-Spieler (Delitzsch, Füchse Berlin, DHfK Leipzig), der 2014 als Spieler zurück in seine Heimatstadt kam und seit 2017 als Co-Trainer und jetzt auch als Trainer der zweiten Mannschaft, die vor dem Aufstieg in die dritte Liga steht, Verantwortung übernahm. Zwischenzeitlich betreute der 2,07-m-Mann schon einmal in der Saison 2015/16 als Spielertrainer sechs Monate lang das Drittliga-Team. Er erklärter gestern: „Es ist an den Spielern, den Schalter jetzt umzulegen."

Aufgrund der Spielpause an diesem Wochenende kann Göde mit dem Team jetzt bis kommende Woche arbeiten, bevor es am nächsten Sonnabend zum Tabellenachten, der DJK Rimpar Wölfe, geht.

