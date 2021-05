Pokal-Ansage nach Sieg gegen Leipzig - BVB-Kapitän Reus: "Wir wollen auch am Donnerstag gewinnen"

Borussia Dortmund hat beim 3:2-Sieg gegen RB Leipzig nicht nur drei ganz wichtige Punkte im Kampf um die Champions League eingefahren, sondern auch die Generalprobe für das DFB-Pokalfinale gegen die Leipziger am 13. Mai gewonnen. "Es war das wie erwartet schwere Spiel. Wir haben in der ersten Halbzeit sehr gut gespielt, nach dem 2:0 waren wir dann nicht mehr so gut im Spiel, haben phasenweise ein bisschen Glück, das wir nicht das 2:3 bekommen. Aber dann machen wir das 3:2, wir sind da", sagte der starke Marco Reus anschließend am Sky-Mikro. Anzeige

Und da sein wollen die Dortmunder auch im Pokalfinale, wenn der Gegner wieder RB heißt. "Heute hat das nichts mit Berlin zu tun gehabt. Heute war wichtig, dass wir das Spiel gewonnen haben", so Reus und schiebt nach: "Wir wollen auch Donnerstag gewinnen." In der Liga setzt der BVB Konkurrent Frankfurt im Kampf um die Königsklasse unter Druck, hat jetzt zwei Punkte Vorsprung auf den fünfen Platz un die Eintracht, die am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) gegen Mainz spielt.