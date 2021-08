Pokal-Aus: Wolfsburg legt Berufung gegen DFB-Urteil ein

Das juristische Nachspiel rund um den Wechselfehler des VfL Wolfsburg bei der DFB-Pokal-Partie in Münster geht in die nächste Runde. Am späten Dienstagnachmittag hat der VfL wie erwartet fristgerecht Berufung gegen das Urteil des DFB-Sportgerichts eingelegt. Dieses hatte am Montag entschieden, die Partie mit 2:0 für den Viertligisten zu werten, weil die Wolfsburger sechs statt der erlaubten fünf Spieler eingewechselt hatten. Die Wolfsburger Berufung bezieht sich vor allem darauf, dass die Rolle des vierten Offiziellen und des Schiedsrichters beim Wechselfehler nicht genügend berücksichtigt wurde.

Nun ist die nächsthöhere Instanz, das DFB-Bundesgericht, am Zug und muss festlegen, ob es eine erneute mündliche Verhandlung ansetzt oder - was wahrscheinlicher ist - in einem schriftlichen Verfahren entscheidet. Die Zeit drängt: Sollte es zu einem Wiederholungsspiel kommen, müsste das in der nächsten Woche stattfinden, um den Termin für die Auslosung der zweiten Pokalrunde (29. August) nicht zu gefährden.