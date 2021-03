Fast schon ein Pokal-Duell mit Tradition: RB Leipzig gegen den VfL Wolfsburg in Zahlen

Leipzig. Es ist eines der häufigsten Duelle im DFB-Pokal: RB Leipzig tritt im Viertelfinale gegen den VfL Wolfsburg an (Mittwoch, 20.45 Uhr/ARD). Zum inzwischen fünften Mal gibt es diese Paarung in neuneinhalb Jahren im Wettbewerb. Zum vierten Mal sind die Roten Bullen dabei Gastgeber. Sieht man sich die Bilanz an, so stehen die Chancen für die Hausherren ganz gut. Denn in drei von vier Pokal-Spielen gegeneinander gingen die Messestädter als Sieger vom Platz. Anzeige

Sechs Jahre seit dem Wolfsburger Pokalsieg gegen RB Leipzig

Der Anfang dieser nun beinahe schon traditionellen Pokalbegegnung datiert aus dem Juli 2011. Die Partie entschieden die Roten Bullen sensationell mit 3:2 für sich. Damals spielten sie noch in der Regionalliga. Danach brauchte es fast vier Jahre bis zum nächsten Aufeinandertreffen im Wettbewerb. Das Duell ist fast auf den Tag genau sechs Jahre her: Am 4. März 2015 bezwangen die Wölfe den Zweitligisten RB Leipzig in der Red-Bull-Arena mit 2:0 in der Messestadt. Dieser Erfolg bleibt bislang der einzige, den die Wölfe im DFB-Pokal gegen die Sachsen feiern konnten.

29.07.2011: Regionalligist RB Leipzig gibt sein Debüt im DFB-Pokal. Und was für eins! Zu Gast ist Bundesligist VfL Wolfsburg. Der haushohe Favorit fährt geschlagen nach Hause. 3:2 gewinnen die Leipziger. Held des Abends ist Daniel Frahn, der alle drei Tore erzielt.

Der Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann werden mindesten zwei der damaligen Torschützen im jetzigen Viertelfinale gegen den VfL fehlen: Timo Werner ist zum Chelsea FC gewechselt und Konrad Laimer befindet sich nach seiner Arthroskopie immer noch im Reha-Training. Der Einsatz von Kapitän Sabitzer ist zudem wegen einer Verletzung fraglich. Sorgen sollte das dem Coach allerdings nicht bereiten, denn seine Jungs haben sich in den drei Pokalspielen der bisherigen Saison bewährt: Alle Spiele zu null und mit drei Toren plus gewonnen. An Torschützen scheint es also nicht zu fehlen. Aber auch bei den Wolfsburgern sieht es nicht so schlecht aus.



Torjäger:

Die Roten Bullen spielen nach den Abgängen von Werner und Patrik Schick wettbewerbsübergreifend häufiger ohne nominellen Stürmer. Im Pokal war das allerdings nur in einer von drei Partien der Fall. Am treffsichersten zeigte sich hier denn auch ein waschechter Angreifer. Mit Yussuf Poulsen war für mehr als ein Drittel aller Leipziger Tore verantwortlich, traf viermal. Damit führt er gemeinsam mit Jadon Sancho (Dortmund) und Dennis Srbeny (Paderborn) die Torjägerliste in der laufenden Pokal-Saison an. Amadou Haidara folgt dem Dänen auf dem Fuße, sorgte in drei Partien für zwei Tore. Zudem konnten sich Angelino, Hee-chan Hwang, Willi Orban und Marcel Sabitzer je einmal in die Torschützenliste eingetragen.

Beim VfL Wolfsburg teilt sich Joao Victor die Torjäger-Spitze im Pokal mit Wout Weghorst. Beide haben je dreimal getroffen. Neben den beiden trugen sich Yannick Gerhardt (2) und Joshua Guilavogui (1) in die Torschützen-Liste ein. Insgesamt neunmal brachten die Wölfe im Wettbewerb den Ball im gegnerischen Tor unter.

Assists:

Scorer:

Mit seinen vier Toren und einer Vorlage ist Yussuf Poulsen RB Leipzigs Top-Scorer im Wettbewerb. Beim VfL hat der Top-Scorer ebenfalls fünf Punkte auf dem Konto und heißt Joao Victor. Allerdings hat der Brasilianer drei Tore geschossen und zwei Vorlagen geliefert.

Fouls am Gegner:

In zwei von drei Spielen der Roten Bullen stand Hee-chan Hwang auf dem Rasen, gegen Bochum sogar nur für eine Halbzeit. Dennoch ist der Südkoreaner der Leipziger mit den meisten Fouls am Gegner im DFB-Pokal. Fünfmal musste der Unparteiische aufgrund einer seiner Aktionen die Partie unterbrechen. Bei den Wölfen hat sich Paulo Otavio diesen "Titel" geschnappt. In drei Spielen verursachte er acht Unterbrechungen. Pro Partie kommen also beide Spieler auf etwa 2,5 Fouls am Gegner.

Gelbe Karten: