Pokal-Halbfinale 2021 am Wochenende: So erklärt der DFB die Termin-Änderung

Das Präsidium des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat den Rahmenterminkalender für die Saison 2020/2021 bekanntgegeben. Die Bundesliga startet am Wochenende vom 21. bis 23. August 2020 in die neue Spielzeit, während die 2. Bundesliga bereits am 31. Juli 2020 beginnt. Einen neuen Termin gibt´s für das Halbfinale im DFB-Pokal.

Der Pokal-Wettbewerb beginnt in der kommenden Serie mit der ersten Hauptrunde am Wochenende vom 14. bis 17. August 2020. Weiter geht es mit der zweiten Runde am 27. und 28. Oktober 2020, ehe am 2. und 3. Februar 2021 das Achtelfinale und am 2. und 3. März 2021 das Viertelfinale folgen. Erstmals an einem Wochenende findet das Halbfinale statt: am Samstag, den 1. Mai 2021, und am Sonntag, den 2. Mai 2021.