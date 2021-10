Pokal-Hammerlos: Recken treffen schon auf Rekordmeister Kiel

Das Achtelfinale im DHB Pokal ist ausgelost: Nachdem Hannover Handball-Recken in der zweiten Runde deutlich bei der SG Langenfeld gewinnen konnten, wartet nun ein echter Brocken auf die Mannschaft von Trainer Christian Prokop - sie trifft am 14./15. Dezember Zuhause auf den THW Kiel.

Dass sich die Recken mit schweren Losen auskennen, stellten sie bereits in der Saison 2019/2020 unter Beweis. Damals warf die TSV Hannover-Burgdorf erst die SG Flensburg-Handewitt raus, anschließend machten die Spieler bei den Rhein-Neckar Löwen die Teilnahme am Final4 perfekt. Gleichzeitig war es für das Turnier in Hamburg die dritte Qualifikation in Folge. Nachdem in der vergangenen Saison der DHB Pokal aussetzte, wollen Hannovers Spitzenhandballer nun wieder alles daransetzen, sich ein viertes Mal für das Event zu qualifizieren.