Drei Zweitligisten und der Top-Favorit: Bundesligist RB Leipzig will sich im DFB-Pokal-Viertelfinale am frühen Mittwochabend nicht von Hannover 96 stoppen lassen. Der HSV will indes gegen den KSC ins Halbfinale einziehen. Die Spiele in der Konferenz im SPORTBUZZER-Liveticker.