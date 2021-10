Pokal-Krimi: Breier rettet Hansa ins Elfmeterschießen und sorgt dort für Jubelstürme

Was für ein packender Pokalabend! Und was für ein fantastischer Erfolg! In der zweiten Runde des Wettbewerbs gaben die Rostocker beim SSV Jahn Regensburg erst eine 2:0-Führung aus der Hand und mussten noch in die Verlängerung. Da schluckten sie das 2:3, ehe sie mit dem Schlusspfiff doch noch das 3:3 und damit das Elfmeterschießen erzwangen. Am Ende des Elfmeterkrimis stand es 7:5 (2:2, 0:1, 1:0). In einem unterhaltsamen und spannenden Duell lag das Team von Trainer Jens Härtel vor 7360 Zuschauern nach den Treffern von Julian Riedel (9. Spielminute) und Streli Mamba (56.) mit 2:0 vorn. Sarpreet Singh erzielte für den Tabellenzweiten der 2. Liga den Anschlusstreffer (71.), ehe Joel Zwarts in der 91. Minute die Verlängerung erzwang. Steve Breitkreuz brachte Jahn in der 101. Minute erstmals in Führung. Als die Gastgeber schon den Sieg feierten, traf Pascal Breier zum 3:3 (120.). Anzeige

Im Elfmeterschießen triumphierten die Gäste dann doch noch. Verdient! Zum ersten Mal seit 2009 steht der FCH wieder in einem DFB-Pokal-Achtelfinale.

In Bildern: SSV Jahn Regensburg - FC Hansa Rostock Hier blocken Ryan Malone, Julian Riedel und Damian Roßbach einen Schuss von Regensburgs Benedikt Saller (Nr. 6). ©

Vier Tage nach der 0:4-Liganiederlage beim FC St. Pauli hatte Härtel in der Startaufstellung sechs Veränderungen vorgenommen. Am Überraschendsten war, dass er Ryan Malone von Beginn aufbot. Der 29-jährige US-Amerikaner hatte bislang lediglich eine Reservistenrolle gespielt. In der Startelf der Hanseaten stand er zum ersten Mal. Thomas Meißner blieb 120 Minuten auf der Bank. Routinier Nik Omladic stand nicht mal im Kader. Alles Zeichen dafür, dass Härtel sein Personal mit Augenmaß zum Einsatz brachte. Sein Credo: die Zweitliga-Mission ist das Allerwichtigste.

Unter Flutlicht, bei immer dichter werdendem Nebel und nur sechs Grad waren die Ostseestädter sofort auf Betriebstemperatur. Nach kurz ausgeführter Ecke, die Simon Rhein in den Strafraum brachte und die Streli Mamba verlängerte, stand Julian Riedel goldrichtig und reagierte blitzschnell. Aus Nahdistanz drückte er die Kugel ins Tor. Ein Klasse-Start, den rund 700 Rostocker Fans ausgelassen feierten.

Die Führung gab den Gästen Sicherheit. Auf der Hut sein, mussten sie dennoch: Bei einem Schuss von Haralambos Makridis musste sich Markus Kolke strecken, um den Ball am Tor vorbei zu lenken (20.). Sieben Minuten später dribbelte Benedikt Saller quer durch den Rostocker Strafraum. Zum Glück wurde sein Schuss noch abgeblockt. Die Regensburger blieben in der Folge aktiver. Die Rostocker Abwehr stand aber gut gestaffelt, blieb aufmerksam und verteidigte bis zum Halbzeitpfiff diszipliniert weiter. Der Zusammenhalt war sichtbar: Nach jeder gelungenen Abwehraktion klatschten sich die Akteure ab. So ein Abwehr-Desaster wie in Hamburg sollte nicht noch mal passieren.

Nach dem Seitenwechsel wurde das Duell lebendiger. Zwar hatten die Rot-Weißen die erste Gelegenheit. Doch Hansa im folgenden Angriff das 2:0 auf dem Fuß: Schumacher legte den Ball zum Elferpunkt zurück. Doch Mambas Linksschuss konnte SSV-Keeper Alexander Meyer im Fallen gerade noch parieren.



Und dann zauberten die Norddeutschen einen Sahne-Angriff auf den Rasen. Bentley Baxter Bahn steckte den Ball blitzgescheit auf Mamba durch. Der nahm die Kugel aus vollen Lauf mit, schaute kurz hoch und schob zum 2:0 ein.

Die Sicht im Stadion wurde schlechter, wegen des Nebels und des Rauchs, den ein paar Anhänger im Hansa-Block gezündete Fackeln verbreiteten. Entschieden war der nun packende Pokalabend aber noch nicht. Singh versuchte per Fernschuss den Anschluss herzustellen. Doch seinen Schuss lenkte Kolke um den Pfosten (62.). Der Druck der Bayern wuchs. Und in der 71. Spielminute musste Hansa den Anschlusstreffer schlucken: Nach einer halbhohen Flanke passierte Singh die beiden Innenverteidiger fast unbedrängt. Mit der Hacke beförderte er den Ball in die rechte Ecke. Kolke war machtlos.

Die Rostocker wankten. Mit Einsatz und einem Quäntchen Glück verteidigten sie den hauchdünnen Vorsprung. Erst drosch Jan-Niklas Beste die Kugel aus Nahdistanz noch über Kolkes Kasten (75.). Und es sah so aus, als wurde Hansa in der Nebel-.„Suppe“ von Regensburg den Durchblick behalten. Bis in die 90. Minute. Albers traf erst die Latte, den Abpraller versenkte Joel Zwarts. Der Ausgleich in letzter Sekunde, so bitter! Der Vorsprung war futsch – Verlängerung! In der Nachspielzeit traf erst Breitkreuz. Doch Breiers Treffer mit dem Schlusspfiff bedeutete: Elfmeterschießen. Während Albers nur den Pfosten traf und Kolke gegen Guwara parierte, netzten alle Hansa-Schützen ein. Den letzten Elfer versenkte Breier, Hansas Mann des Abends. Danach stürmten die FCH-Kicker in Richtung Gästeblock und jubelten dort ausgelassen mit ihren Anhängern, die aus dem Häuschen waren.

Das Achtelfinale wird am kommenden Sonntag in der ARD-Sportschau ausgelost (18.30 Uhr). Zuvor (13.30 Uhr) empfängt die Härtel-Elf Fortuna Düsseldorf im Rostocker Ostseestadion zum Zweitliga-Duell.