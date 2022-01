Pokal-Sensation in England: Arsenal scheidet nach Pleite gegen Zweitligist Nottingham aus dem FA Cup aus

Für den FC Arsenal ist in der dritten Runde im FA Cup Endstation. Die "Gunners" verloren ihr Drittrunden-Spiel am Sonntagabend gegen Zweitligist Notthingham Forest sensationell mit 0:1 (0:0). Das goldene Tor für den Außenseiter erzielte Lewis Grabban in der Schlussphase (83.). Der aktuelle Tabellenvierte der Premier League, der als Zeichen gegen Messerstechereien unter Jugendlichen in London in weißten Trikots antrat, fand keine passende Antwort mehr und muss sich beim League-Cup-Halbfinale gegen den FC Liverpool am kommenden Donnerstag mächtig steigern. Für Nottingham geht das FA-Cup-Abenteuer indes weiter.

