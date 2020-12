Pokal-Spiel gegen Darmstadt: Dynamo Dresden verkauft "Geistertickets"

Dresden. Die Zahl von 41 738 Zuschauern am 11. März 2012 ist der Rekord im neuen Rudolf-Harbig-Stadion und sorgte bundesweit für Schlagzeilen – denn kein einziger Tribünenplatz war beim damaligen Spiel zwischen Dynamo Dresden und dem FC Ingolstadt tatsächlich mit zahlenden Gästen besetzt. Aufgrund eines DFB-Urteils war die Öffentlichkeit ausgeschlossen. Also kauften die Anhänger symbolische „Geistertickets“ ohne Zutrittsberechtigung, um den finanziellen Schaden für die SGD abzumildern.

Was einst wie eine drakonische Strafe wirkte, ist heutzutage in Zeiten der Pandemie Dauerzustand. Im März 2020 beim Derby gegen Aue waren letztmals mehr als 30 000 Fans im Stadion, danach aufgrund der Corona-Bestimmungen meistens kein einziger. Die Einbußen für den Verein sind diesmal weit beträchtlicher. Deshalb starten die Schwarz-Gelben einer Mitteilung vom Dienstag zufolge nun eine Neuauflage der erfolgreichen Aktion von damals. „30 000 Geister für Dynamo“ sollen es sein, die zum DFB-Pokalspiel am 22. Dezember gegen Darmstadt zumindest imaginär die Blöcke füllen. An diesem Mittwoch startet der Verkauf.