Pokal-Traum von Favoriten-Schreck beendet: Chelsea lässt Middlesbrough im FA-Cup-Viertelfinale keine Chance

Der FC Chelsea trotzt weiter dem Wirbel um Klub-Eigentümer Roman Abramowitsch und hat souverän das Halbfinale im FA Cup erreicht. Die Schützlinge von Trainer Thomas Tuchel bezwangen am Samstag den Zweitligisten FC Middlesbrough mit 2:0 (2:0). Der belgische Nationalstürmer Romelu Lukaku (15.) und Hakim Ziyech (31.) brachten den klaren Favoriten bereits in Hälfte eins auf Kurs, von dem sich Chelsea nicht mehr abbringen ließ. Die Londoner holten damit den sechsten Pflichtspielsieg in Serie. Für Middlesbrough, das im Verlauf des Wettbewerbs unter anderem Manchester United und Tottenham Hotspur ausschaltete, ist der Pokal-Traum indes vorbei.

Tuchel hatte die beiden deutschen Nationalspieler Kai Havertz und Timo Werner zunächst auf die Bank gesetzt. Überhaupt rotierte der deutsche Coach im Vergleich zum 2:1 in der Champions League gegen den französischen Meister OSC Lille auf fünf Positionen. Von den Umstellungen ließen sich die "Blues" jedoch genauso wenig beirren, wie vom Ausschluss der Gäste-Fans, der unter der Woche für Diskussionen gesorgt hatte. Im Anschluss an eine sehenswerte Kombination über Thiago Silva, Ziyech und Mason Mount musste Lukaku nur noch den Fuß hinhalten und traf zur Führung (15.). Zwar gingen die Londoner in der Folge etwas vom Gas, setzten noch vor der Pause aber einen drauf: Ziyech vollendete nach einer guten halben Stunde per Flachschuss zum 2:0 (31.).